Rivera promete que si suma una mayoría con el PP formará gobierno en un mes

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido a que si suma con el PP una mayoría en las elecciones del 10 de noviembre, aunque sea solo por un escaño más, habrá gobierno en un mes.

“A todos los españoles les digo con humildad que formaré gobierno en un mes y que ni los ministerios ni los nombres de los ministros serán un escollo”, ha asegurado Rivera en una rueda de prensa en el Congreso.

Sobre la estrategia electoral de la próxima campaña, que arranca el 1 de noviembre, Rivera no ha aclarado si la Ejecutiva de Cs decidirá mantener el veto a Pedro Sánchez, pero sí ha rebajado el tono tras el movimiento del lunes hacia la abstención condicionada a Sánchez y ha dejado claro que hay que “trabajar para reconstruir puentes sean de derecha o de izquierdas”.

Ciudadanos, ha subrayado, se centrará esta campaña en conseguir que haya un gobierno “liderado por el centro y el constitucionalismo” y se ha mostrado convencido de que el liberalismo “irá a las elecciones con más fuerza”.

Lo que no contempla de ninguna manera es la fórmula de España Suma (PP más Cs) en ninguna circunscripción ni tampoco para el Senado, como quieren los populares, y ha insistido en que hay que sumar con inteligencia con los resultados en la mano, como han hecho en Andalucía, Madrid y Murcia.

“Se lo he dicho al PP y a Casado muchas veces, que claro que hay que sumar, pero como en Andalucía, no con una coalición o un invento de listas”, ha señalado.

En ese eventual gobierno que formarían PP y Cs si les da la aritmética el 10N, no habría ministros de Vox, ha asegurado Rivera, como no hay miembros del partido de Santiago Abascal -ha dicho- en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que está el partido naranja.

Rivera ha sido muy duro con Sánchez al que ha criticado por “abroncar ayer a los españoles por cómo votaron” el 28 de abril y culpar “al mundo mundial” de la repetición electoral.

Algo “insólito”, ha exclamado Rivera, lo que pone de relieve que ni acepta los resultados de las elecciones “ni ha entendido el papel de la democracia parlamentaria”.

“Entiendo que muchos españoles estén cabreados e indignados porque no haya gobierno, y tienen razón. No entienden que haya un candidato a la investidura que no se reúne con nadie ni acuerda con nadie”, ha subrayado el líder naranja.

En esta misma línea ha recriminado al secretario general socialista que ayer cerrara la puerta a la propuesta de Cs que ponía sobre la mesa “unas condiciones básicas que cualquier constitucionalista puede suscribir”, una oferta de mínimos, ha señalado, para salvar la legislatura.

Rivera cree que con la decisión de Sánchez, el país se encamina “de cabeza al agujero negro” porque a los seis meses que, según él, lleva España de parálisis institucional se sumarán otros seis hasta que el nuevo Ejecutivo eche a andar.

Por eso, ha recalcado el compromiso de Ciudadanos “si la noche electoral dan los números llamarán a Casado para formar inmediatamente un gobierno.