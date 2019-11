Rivera se viene arriba cuando Ferreras le habla de un desastre de Cs el 10-N: "Nacimos como los salmones, remontando el río”

“Nacimos como los salmones, remontando el río”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido este viernes -en laSexta, con el periodista Antonio García Ferreras- que su principal afán de cara al 10-N es movilizar a los moderados, “aunque estén cansado y hastiados”, porque “corremos el riesgo de que los extremistas tomen fuerzas”.

En este sentido, Rivera ha argumentado que con independencia de los resultados que obtenga su formación el domingo, “lo importante es España, acabar con el bloqueo, la despoblación, etc...”: “Los grandes temas de Estado están aparcados en un cajón. Hay que resolver todo eso a partir del 11, Cs puede liderar reformas que el PP y el PSOE no ha querido hacer”, ha asegurado Rivera.

En referencia a un posible relevo de Inés Arrimadas al frente de Ciudadanos si los resultados son malos el domingo, Rivera ha defendido que se metió en política porque le apasiona España: “Estamos perdiendo grandes oportunidades. Yo me metí por esos valores y lo sigo pensando”, ha resaltado Rivera, quien ha dado dejado claro que el 11-N “me voy a dedicar a desbloquear el país y a calmar las aguas. Yo voy a seguir picando piedra, remontando el río, y no le quepa duda de que el futuro de Ciudadanos no lo decido yo, lo deciden los militantes de Cs que son los que me eligieron a mí”, ha aclarado.

“Nunca voy a ser un problema para España ni Cs y creo que puedo ser parte de la solución”, ha sentenciado, matizando que si los números dan, formará Gobierno con el PP: “Un Gobierno liberal con aroma reformista. Pero si no podemos sumar como mayoría alternativa, propongo un pacto de Estado entre Gobierno y oposición, para hablar de natalidad, de lucha contra la despoblación, etc...”, ha concretado.

En referencia a su apoyo en la Asamblea de Madrid a una iniciativa de Vox en la que se insta al Gobierno a ilegalizar “los partidos separatistas que atentan contra la unidad de España”, la cual salió adelante con los votos de los populares y Ciudadanos, Rivera ha defendido que en España se puede “ser independentista, liberal, conservador, socialista y hasta comunista”, pero “no se puede ser violento y recibir dinero público”.