Rivera: "Yo no quiero entrar en un Gobierno con Sánchez, pero sí desbloquear la situación"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ahondado en su nueva versión mucho más moderada y permisiva con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien ha pasado de calificar de “banda” a pedirle pactos nacionales basados en lo que les “une” y no en lo que les “separa”.

“Yo no quiero entrar en un Gobierno con Sánchez, pero si los españoles me mandan a la oposición sí me comprometo a desbloquear la situación”, ha asegurado Rivera, quien ha matizado que no quiere “un acuerdo de Gobierno”, si no un “gran pacto nacional”: “En la oposición también seré útil a España, no puedo ser útil sólo con la silla y el Falcon. Me comprometo a negociar las reformas que España necesita”, ha explicado Rivera.

De este modo, Rivera ha argumentado que pretende que los políticos dejen de ser un problema, “porque lo somos”, y que formen parte de la solución: ”¿Hoy vamos a ser un problema los políticos, porque lo somos, o vamos a ser parte de la solución? Le pido un cambio a los socialistas, porque ayer Iceta (líder del PSC) llamo totalitarista a los constitucionalistas”, ha concretado Rivera.

En este punto, el líder de Ciudadanos ha reiterado que si su formación sale fuerte del 10-N, “pondremos una solución de Estado sobre la mesa”, si bien para llegar a ese escenario, “Sánchez tendrá que rectificar”.

“Si el PSC hubiese presentado una moción para echar a Torra, les habríamos apoyado, por lo que queda claro que el problema es el Partido Socialista. En este momento difícil, si rectifican, hablamos”, ha insistido.

Rivera, quien ha acusado a Sánchez de ser el principal responsable del bloqueo porque “quería ser presidente sin llegar a acuerdos”, ha mostrado su preocupación porque “anoche Sánchez, durante su entrevista en Antena 3, dijo lo mismo que decía, que la oposición si sigue siendo oposición se tiene que entregar”: “Pero los grandes pactos de Estado no se pueden hacer si no se cuenta con todos”, ha defendido Rivera.

Así mismo, el líder de Cs ha reiterado su relato de que él intentó desbloquear la situación tras el fracaso de Sánchez con el líder de Podemos, Pablo Iglesias: ”Sánchez me dijo que no. La gente está cansada y con razón. La campaña tiene que hablar del 11 de noviembre, no del 10 de noviembre. ¿Qué vamos a hacer?”, ha argumentado Rivera.

“Yo quiero ganar a Sánchez y si no gano quiero poner todo de mi parte para que se hagan las grandes reformas que necesita este país. Aprovechemos la crisis, el bloqueo, como oportunidad. ¿Podemos sentarnos los constitucionalistas para buscar el nexo común?”, ha reiterado, antes de afirmar que “hay muchos españoles deseando que aparquemos las diferencias”: “A lo mejor este es el momento de buscar soluciones excepcionales ante una crisis excepcional”, ha sentenciado.