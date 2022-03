¿Le queda grande el traje de 'The Batman' a Robert Pattinson?

Cualquier película de tres horas, como esta, se enfrenta habitualmente a la misma queja: es una historia que se podría haber contado en 90 minutos. Cierto (como en casi todas), lo que no quiere decir que a The Batman le sobre un minuto de metraje, porque todo encaja. La extensión de la película ni se siente. Aunque este podría ser el gran pero para espectadores acostumbrados al consumo rápido de las plataformas de streaming.

Esta vez, The Batman se centra en el segundo año de la lucha contra el crimen del ‘hombre murciélago’. Una época en la que tendrá que darse de bruces contra la corrupción en Gotham City, la relación de la misma con su familia y la persecución de un asesino que se hace llamar Enigma, con un modus operandi que recuerda mucho a películas como Zodiac o Seven, de ahí que se insista tanto en la influencia de David Fincher en el trabajo del realizador.

Puede que por eso no se olvide de la desaparecida estrella de Nirvana, teniendo en cuenta cómo encaja el éxito Something in the Way en algunas de las escenas. Tema con el que consigue dar más notoriedad al fotograma, porque The Batman trasciende con cada uno de ellos: visualmente es digna de invertir en esa entrada de cine. Técnicamente, impecable.