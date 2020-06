El comentario de una concursante de 'OT 2020' a Roberto Leal: lo han identificado como una pulla a Pablo Motos

La edición de OT 2020 llegó este miércoles a su fin y dejó a la concursante canaria Nia como nueva ganadora del talent. Sin embargo, no solo el programa de TVE se despidió, también lo hizo Roberto Leal, el presentador de las tres últimas ediciones que ha fichado por Antena 3 para conducir Pasapalabra.

Casi al final de la gala, Samantha le cambió los papeles y se puso durante poco más de cinco minutos a presentar Operación Triunfo. La joven concursante de esta edición se sentó en la zona del sillón donde acostumbra a ponerse Leal para entrevistar a los triunfitos.

Tras unas palabras de un sincero agradecimiento, emitieron un vídeo con los mejores momentos del presentador al frente de OT: bailes espontáneos, comentarios, batallas de gallos o cuando ganó el premio Iris en 2018 al Mejor Presentador.

Una vez concluyó, Samantha le dio un regalo: el sillón en miniatura donde ha hecho las entrevistas y acabó con estas palabras: “Te deseamos lo mejor del mundo, que tengas muchísima suerte. Te lo mereces todo, tú, tu acento andaluz, tu saber estar y tu artisteo”.

Muchos espectadores vincularon que ese “tu acento andaluz” podía ser una pulla a Pablo Motos, ya que en la última visita de Leal a El Hormiguero le preguntó si iba a suavizar su acento andaluz en Pasapalabra.

“Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja. Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco”, le respondió Leal.