Roberto Leal responde a una de las críticas más repetidas hacia 'Pasapalabra'

El presentador no ha duda en dar una respuesta, y ha sido más que claro: “Imaginad si eso se hiciera lo aburrido que sería para todos vosotros porque ya sabríais las respuestas y sería repetitivo. La clave de este concurso es que vosotros también jugáis desde casa. La percepción del nivel de los roscos está en el acervo cultural de cada uno y en lo bien que te caiga uno u otro. Siempre se suele pensar que el del que te cae menos bien, es más fácil. Pero son 21 años de concurso. El nivel es el mismo siempre. Un abrazo y felices fiestas”.

Leal no ha sido el único en pronunciarse sobre este tema. También lo ha hecho Orestes, quien se pronunció de forma rotunda en la misma red social. “Repito lo que ya he dicho otras tantas veces: responder más rápido un rosco solo hace que desde casa parezca más fácil. El hecho de pasar más o menos no es porque la dificultad intrínseca del rosco sea superior respecto al del otros, sino por cómo de casa se dé de primeras”, insistió.

“Además, ver responder al concursante puede dar desde casa (y lo digo por dilatada experiencia) la falsa sensación de saber las respuestas a la vez que él. Y en muchos casos, seguro que nada más lejos de la realidad”, zanjó el concursante.