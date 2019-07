Roberto Leal sorprende en Instagram con su habilidad oculta: "Siempre me ha encantado..."

Roberto Leal, uno de los rostros más famosos de TVE y presentador de Operación Triunfo, ha sorprendido a sus seguidores en Instagram —donde tiene casi 400.000 seguidores— con una habilidad hasta ahora desconocida.

El comunicador ha aprovechado el lanzamiento de Toy Story 4 para mostrar sus dotes como dibujante.

“Mi primera ilustración. Siempre me ha encantado dibujar y estoy empezando a nacer en el dibujo digital. Anoche me enamoré gracias a @sararubio__ de este personaje. Forky, tú has sido el elegido!!!! ¿Alguien conoce algún tutorial de sombras y brillos?”, ha preguntado el presentador enseñando su dibujo.