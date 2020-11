Roberto Leal triunfa con su predicción en 'Mask Singer': "Todos en mi equipo"

"Soy un pulpo muy reconocido. Aunque no tengo codos, puedo presumir de haberme codeado con Al Pacino y Robert de Niro". QUIÉN ESTÁ DETRÁS: Pepe Navarro (Gala 2)

“La única flecha que me ha tocado es la del amor, y del bueno”. QUIÉN ESTÁ DETRÁS: Georgina Rodríguez (Gala 1)

"Deslumbro a quien me mire con mi larga melena, mis preciosos ojos y mi gran sensualidad. En los concursos de belleza, mi presencia asusta a mis rivales". Primeras apuestas: Joaquín, Vicky Martín Berrocal, Ángela Ponce y Norma Duval.

"Vengo de un planeta con mucho arte. Me cuido y mucho. El deporte y yo vamos de la manita". Primeras pistas: El Monaguillo, Joaquín, Fernando Tejero o Sergio Ramos

Pavo real

ANTENA 3

"Soy estilo y movimiento. Se me da muy bien el baile y gracias a él he tenido mis dos mayores alegrías. Estas plumas me han llevado a ser una gran estrella internacional".



Primeras apuestas: Ruth Lorenzo, Shakira y Pastora Soler.