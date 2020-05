Las redes dictan sentencia a Roberto leal en 'Pasapalabra': la mayoría lo tiene claro

Además, muchos destacaron que se le entendía perfectamente, sobre todo, tras la polémica que hubo con su visita a El Hormiguero. Pablo Motos le preguntó si iba a suavizar su acento andaluz para que se le entendiera mejor a la hora de leer las distintas pruebas.

“Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja. Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco”, respondió Leal.