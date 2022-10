Roberto Sotomayor muestra su total indignación con el retrato institucional de Cristina Cifuentes

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Ayuso destacó el trabajo de la expresidenta madrileña y la calificó de “testaruda, alegre, graciosísima y profundamente detallista”. “Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por los madrileños, por tanto trabajo y por tanto sufrimiento. Que sepas que no son pocas las personas que todos los días me hablan de ti”, señaló.