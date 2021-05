Robles, a Marruecos: "No se van a aceptar chantajes"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abordado este jueves el papel del Ejército en la crisis social que ha tenido lugar en Ceuta con la entrada masiva de 6.000 migrantes. En una entrevista en RNE , ha defendido la labor humanitaria de las Fuerzas Armadas, pero también dejado claro que “Marruecos tiene que tener muy claro que no se van a aceptar chantajes y que la integridad de España no es negociable”.

🔴 DIRECTO | Entrevista a Margarita Robles, ministra de @Defensagob "Marruecos tiene que tener muy claro que no se van a aceptar chantajes y que la integridad de España no es negociable" ▶️ https://t.co/JeoxxEItls pic.twitter.com/OYlrbmKSKf

En su entrevista, la integrante del Gobierno de España ha adelantado que no sólo se usarán todos los medios disponibles -en relación a lo afirmado por el presidente Sánchez- para garantizar la integridad territorial de España. El Ejecutivo también lo hará para “vigilar nuestras fronteras y vigilar por el cumplimiento del derecho internacional”.

Respuesta a las críticas de la oposición

Ante las acusaciones realizadas por formaciones como el Partido Popular y Vox sobre la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, la ministra de Defensa ha sido rotunda en su reprobación. “Las fuerzas democráticas tendríamos que estar unidas. No me parece aceptable que se utilicen estas situaciones políticamente. Las críticas de Pablo Casado no me parecen oportunas”, ha concretado.

De cara a las peticiones de la formación de Santiago Abascal de militarizar la frontera en Ceuta, Robles ha recordado que “el Ejército no lo puede patrimonializar nadie”.