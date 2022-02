Robles, sobre Ucrania: "No hablaría de si va a ser hoy, mañana, ni siquiera de si va haber invasión”

Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images

Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images La ministra de Defensa, Margarita Robles, en una foto de archivo.

Con todo, la titular de Defensa se ha mostrado prudente al referirse a la posibilidad de una invasión rusa en Ucrania. “No hablaría de si va a ser hoy, si va a ser mañana, ni siquiera de si va a haber invasión”, ha dejado entrever, subrayando que el despliegue de tropas ruso es de una gran magnitud. No obstante, esta misma mañana Moscú ha comenzado a retirar parte de los efectivos tras anunciar el fin de ejercicios militares .

Despliegue “sin precedentes desde la II Guerra Mundial”

Robles ha hecho hincapié en que, en estos momentos “complicados y difíciles”, desde OTAN no pueden “minimizar” están esas vías diplomáticas “unas veces públicas y otras no tan públicas”. Eso sí, ha asegurado que se trata de un “despliegue de tropas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, difícilmente comprensible y difícilmente justificable”. “Es un hecho objetivo que no podemos minimizar”, ha destacado.

La titular de Defensa, que acude el miércoles a la reunión de los ministros de OTAN que abordará la situación de Ucrania, ha asegurado que hay una unión “total y máxima” de todos los países y una “evaluación permanente de la situación” que lleva a concluir, en sus palabras, “que han de ser muy responsables” y, sobre todo seguir “apurando al máximo las vías diplomáticas”.

Robles ha asegurado que “son varios los canales de diálogo que están abiertos”, al tiempo que ha llamado a esperar a ver “cómo ocurren los acontecimientos” desde el respeto a la soberanía de Ucrania y apostando por el diálogo.

Por último, la ministra ha descartado que España vaya a sumar efectivos. “Hay una planificación adecuada y el despliegue que tenemos en este momento es el que estaba planificado”, ha desgranado. Además, Robles ha vuelto a recordar que se tratan de despliegues de “estabilidad, de preservación de la paz y que no tienen ningún carácter ofensivo”.