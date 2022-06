Robles reconoce que "está sobre la mesa" el envío de material defensivo pesado a Ucrania

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha confirmado que está sobre la mesa la posibilidad del envío de armamento pesado a Ucrania aunque también ha reconocido que los 53 tanques Leopard almacenados en Zaragoza no están en condiciones para enviarlos a la guerra.

La ministra de Defensa ha insistido en la plena “solidaridad” de España con Ucrania y no descarta enviar carros de combate en coordinación con la OTAN.

Además, durante una entrevista en ‘Hora 25’ de Cadena SER , la titular de Defensa ha señalado que están valorando poder hacer las reparaciones que los tanques para poder enviarlos porque “a día de hoy” no se pueden entregar.

Robles también se ha referido a la preparación de soldados y ha confirmado que a petición de Ucrania se entrenará a militares en un país cercano que no ha detallado por motivos de seguridad.

Respecto a si cabe la posibilidad de entrenar en España a estos soldados, la ministra ha aclarado que Kiev no lo ha solicitado pero si así fuera estaría el país estaría en la mejor disposición de hacerlo. No obstante, es consciente de que “Ucrania no puede prescindir ahora mismo de gente joven”.