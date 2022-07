Las preguntas pendientes sobre el millonario robo del restaurante Atrio

El vac铆o dejado por esta p茅rdida es el que m谩s doli贸 a los gerentes, Jos茅 Polo y To帽o P茅rez. Para ellos, era 鈥渋mposible valorar la p茅rdida鈥, seg煤n Polo, aunque haciendo un esfuerzo, su aseguradora s铆 logr贸 fijar una cantidad para indemnizarles por la sustracci贸n de esa hist贸rica botella, 鈥渜ue ha visto el devenir de los 215 a帽os m谩s recientes de la historia de Europa鈥.



Se hicieron con ella en una subasta en Christie鈥漵 en el a帽o 2000. No es conocido el modo en que ha sido comercializada por los ladrones, ni a qu茅 precio.



La amplia investigaci贸n desarrollada para esclarecer el millonario robo no ha conducido a la recuperaci贸n del bot铆n.



A la espera de la informaci贸n que pueda ser ampliada, lo cierto es que el asunto no desmerece el gui贸n de una serie polic铆aca, pero no es menos verdad que, en el puesto fronterizo croata de Karasovici Sutorina, donde fueron detenidos los protagonistas, se ha cerrado una temporada. Ahora podr铆a empezar la segunda.