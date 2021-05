Rocío Carrasco: "Claro que sí, creo que mi hijo me echa de menos"

MEDIASET Rocío Carrasco en el episodio 10 de su docuserie.

Definitivamente rota la relación con su hija después de la agresión, Rocío Carrasco ha retomado en la noche del miércoles el relato de su vida para explicar por qué su hijo, David Flores Carrasco, también terminó abandonando el hogar materno para ir a vivir con su padre.

Con el título Vibro, el capítulo 10 de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, sigue avanzando en el tiempo. Mientras su hija cumple la sentencia de seis meses de libertad vigilada por un delito de maltrato continuado a su madre, ahora el protagonista es su hermano, que mantiene el régimen de custodia establecido, quince días con la madre y quince días con su padre.

“Va a llorar lágrimas de sangre”

David era un niño cariñoso y sociable que sentía devoción por su madre, que era feliz con ella y con su pareja, Fidel Albiac, según la propia protagonista. ”¿Crees que te echa de menos?”, pregunta la periodista a Carrasco. “Pues sí, claro que sí”, no duda ella en contestar.

Pero el día que su hermana desapareció de la casa, la actitud del pequeño David comenzó a cambiar. “David empieza a tener problemas en el cole. Se pelea y dice barbaridades. Usa palabras que yo pensé que no las tenía en su cabeza”, relata. ”Se volvió arisco, reaccionario”.

Fue entonces cuando se negó a estudiar. “Que mi padre me ha dicho que me va a grabar un disco con fulanito. Que mi padre me ha dicho que me va a llevar a La Voz. Que yo no tengo que estudiar”, argumentaba el niño cuando su madre le obligaba a ponerse delante de los libros.

Fue entonces cuando Rocío Carrasco descubrió que, cuando el menor estaba con su madre, su padre se acercaba al colegio y aprovechaba para hablar con él. “Hacía dos cosas. Chantaje emocional, diciéndole ‘te tienes que venir con nosotros porque tu hermana te echa mucho de menos’. En un niño como David es mucho más cruel hacerlo, es el triple de crueldad en un niño como David. Y por otro parte: ’Si tu madre te castiga, me llamas. Si te dice algo, mañana vengo y me lo cuentas”, ha contado la hija de La más grande.

Según ha explicado la protagonista, ella no quería saber nada de lo que se decía o hacía en casa de su exmarido. Pero el niño, de vez en cuando, se empeñaba en hacerlo. Tras una visita de Antonio David y su hija al cole, el niño no tardó en contarle lo que había ocurrido: “Me ha dicho la niña, dile a tu madre que va a llorar lágrimas de sangre. Que hasta que no la meta en la cárcel, no voy a parar”. Amenazas textuales que, el padre ha puesto en boca de la madre públicamente en numerosas ocasiones. “Esas dos frases, públicamente, las ha usado el padre para decir que eso es lo que yo les decía a mis hijos”, ha relatado.

Días después, una llamada de la tutora alertó a Rocío sobre los comentarios que su hijo hacía de ella: “Mi madre no me quiere”, “Mi madre es muy mala madre”. En ese momento decidió tomar cartas en el asunto y pidió al director del colegio que hiciese lo posible porque no permitir las visitas de su padre, por el bien del menor. Puesto que esa condición no figuraba en el convenio regulador, y tras mantener una reunión con Antonio David Flores, comunicó a la madre que él no podía impedir que eso sucediese.