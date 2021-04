Rocío Carrasco: "Para mí, Raquel Mosquera no existe"

¿Sin relación con su padre?

Un año y medio después de aquellos fatídicos días, fue Pedro Carrasco quien quiso ver a sus nietos y ella se negó. Según su propia hija, Fidel propició esa conversación pendiente entre ellos, encuentro en el que se produjo un acercamiento. “Mi padre pidió perdón a Fidel y me pidió perdón a mí. Me dijo que me quería y que se había equivocado”, ha contado emocionada la hija de La chipionera.