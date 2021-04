Rocío Carrasco: "Mi hija es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”

Así ha entrado en plató

“Nunca denunciaría a mi hija”

Rocío Carrasco no ha dudado en salir en defensa de su hija y hacer una petición a todos aquellos que la atacan por ello. “Quiero antes de todo, pedir públlicamente a las personas que la atacan por lo que ella realizó en ese momento de su vida, que no la ataquen, ella no tiene la culpa. La culpa la tiene otra persona, el responsable de que ella actuase de esa manera es otro. Su padre”, ha declarado.

“El vínculo con mi hija, por mucho que lo intenten, no se puede romper”, ha asegurado la protagonista, que entre lágrimas ha confesado no renunciar a recuperarla. “Ahora no porque no estoy preparada, ni creo que ella esté preparada. No es el lugar ni el momento. Pero yo no pierdo, no me gustaría perder la esperanza de recuperarla”, ha afirmado.