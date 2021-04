Rocío Carrasco: "No sabes la que os tienen preparada"

MEDIASET Rocío Carrasco en el episodio 8 de su docuserie.

La emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva continúa esta noche del miércoles, tras el parón que la propia Rocío Carrasco decidió para dar una entrevista en directo y aclarar algunos de los momentos más controvertidos de lo visto en los primeros siete episodios.

Miedo es el título de la octava entrega de la docuserie y una de las más complicadas de la producción de La Fábrica de la Tele, pues en ella la protagonista narra con detalle qué pasó el 27 de julio de 2012, cuando Rocío Flores agredió a su madre y acabó condenada por un delito de maltrato continuado.

De este capítulo de la serie, tal y como se ha venido anunciando durante toda la semana, se han eliminado 11 minutos y 38 segundos. Así lo pidió la protagonista, Rocío Carrasco, y así lo aceptó la productora. Una medida que no tenía otra finalidad que proteger públicamente a Rocío Flores.

El relato comienza con el recuerdo de la frialdad de la niña al reencontrarse con su madre después de fallecer Rocío Jurado. “Mi hija no podía darse el lujo de sentir nada bueno hacia mí. Porque sabe que en casa de su padre, que es lo que ella más quiere en el mundo, no va a ser aceptada”, ha sentenciado la protagonista.

Según pasa el tiempo, Carrasco se da cuenta de que ella anímicamente no está bien. Y no es por la muerte de su madre.

La herencia de ‘La más grande’

La muerte de Rocío Jurado el 1 de junio de 2006 sumió a toda la familia en una profunda tristeza... y en un fuente de conflictos.

Según ha relatado Rocío Carrasco, la lectura del testamento tuvo lugar en la casa de La Moraleja de su madre y a ella acudieron su marido, José Ortega Cano; Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado, y su mujer, Rosa Benito; Gloria Mohedano, hermana de la artista, y su marido, José Antonio; y la propia Carrasco, nombrada por su madre heredera universal.

Sin entrar en detalles, señala éste como el momento principio del fin de la buena relación de la familia. La protagonista sólo ha apuntado una cosa: parecía que allí había gente que no tenía que estar.

BALLESTEROS via AFP via Getty Images Rocio Carrasco y Rosa Benito en el funeral de Rocío Jurado.

“Al final todos han decidido unirse a la persona que más daños le ha hecho en vida a su hermana, a su sobrina y a la hija de su mujer”, ha afirmado Rocío Carrasco.

Demanda tras demanda

Si en el anterior episodio, Rocío Carrasco ya había puesto de relieve el cambio de actitud de su hija tras la muerte de su abuela, en este episodio ahonda en ello sin morderse la lengua.

La decisión de La más grande de no dejar nada en herencia a sus nietos, Rocío Flores y David Flores, tensa más la relación entre Rociíto y Antonio David, que aprovecha cada aparición en los medios para cargar contra su exmujer.

La relación entre la expareja cada vez es más difícil y la comunicación sólo existe por vía judicial. Entre ellos se suceden las demandas por impago de pensión de los niños por parte de Antonio David, por modificación de medidas del convenio de custodia y por motivos médicos de los menores.

El diagnóstico médico de un especialista aconsejaba el paso del hijo por quirófano y eso se convirtió en motivo de debate en platós y revistas. El consentimiento de la madre para esa intervención quirúrgica tuvo que llegar a ser demandado por vía judicial para autorizar a un juez la cirugía. Según la propia protagonista, ella lo había firmado y enviado mediante su abogado días antes de que un juez la citase a declarar. La demanda, finalmente se desestimó.

“Anuló mi papel como madre porque yo no he tenido libertad. He sido una madre coartada y he sido una madre aterrorizaba”, ha denunciado la hija de La chipionera.

Pánico a los lunes

“Yo empiezo a tener pánico a los lunes. Me paso todo el lunes en el baño, desde que me levanto hasta que llegan los niños a las cinco. Me dan ataques de pánico, ataques de angustia... Me aterroriza”, ha explicado Rocío Carrasco.

La protagonista ha querido explicar algunos momentos que ponen de relieve la postura de la niña respecto a ella. “Un día llegó con el cuello lleno de collarcitos de cuero con colgantitos. A regañadientes le convencí para que se los quitara. A los 15 días vuelve otra vez con los collares y la niña me dice: ’Me ha dicho Olga —Moreno, la actual mujer de Antonio David Flores— que qué mala madre eres, que no me dejas ponerme collares”, ha narrado con detalle.

Pero lo más duro del relato llegaba después, cuando ha reproducido el ataque de su hija con respecto a los problemas de su hermano: “Le habían dicho que su hermano estaba enfermo por mi culpa porque yo fumaba y bebía durante el embarazo, porque yo no quería tener al hermano”.

″¿Cómo se puede vivir ante eso? Ante eso se vive partiéndote en dos”, ha clamado Carrasco. ”Vivía el día a día aterrorizada porque no tenía otra forma de vivirlo”.

“Cuando la niña me veía llorando me decía ’Ya me lo advertía mi padre, se va a hacer la víctima y va a llorar”, ha terminado concluyendo.

“Yo sabía que tú venías”

Los niños pasaron as navidades de 2010 con su padre y el niño tiene que ser ingresado en el Hospital Quirón de Málaga afectado por una neumonía de lo que su madre tiene noticia dos días después del ingreso.

Rocío Carrasco, acompañada por Fidel, deciden ir al hospital para estar con su hijo. ”La escena que veo al entrar en la habitación es dantesca: un niño en una cama lleno de sueros y cosas, y una tía, igual que yo, metida en la cama con él. Era Olga”, ha descrito. Pero lo más conmovedor son las palabras del niño al ver a su madre: “Yo sabía que tú venías. ¿Ves Olga? Que me habiáis dicho todos que no ibas a venir. Yo sabía que mi mami venía con el Fidelito”, ha relatado enfadada.

Rocío Carrasco: "Cuando llegué al hospital mi hijo me dijo: "Mami, me dijeron que no ibas a venir. Yo sabía que sí. ¿Lo ves, Olga?" #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/VSwxQEsMap — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 28, 2021

Cuando días después le dan el alta a David Flores, Antonio David pide a Rocío Carrasco y a Fidel que se lleven ellos al niño porque con ellos estará mejor. La petición revuelve las tripas a la protagonista pues, después de tacharla de mala madre por los platós, termina haciéndole esa demanda.

Como la actitud de la niña con su madre cada vez era más inaguantable, Rocío Carrasco decidió aprovechar el momento para pedir auxilio a su padre y a su mujer para frenar los desprecios y humillaciones a los que las somete la niña. “Imbécil de mí, pensando que podía quedar el mínimo sentido común ellos”, ha admitido. Además, les pidió que no la vendieran, que no le contasen esa conversación.

“Cuando vuelven de la quincena, suena el timbre de la casa, abro y lo primero que hace esa niña cuando me ve, en vez de darme dos besos, es decirme: ’Eres una hija de puta. ¿Qué te creías, que Olga era tu amiguita? ¿Qué le has contado, todo? No sabes la que os tienen preparada”, concluye la primera parte del episodio.