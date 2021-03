Rocío Carrasco no está loca y nosotras tampoco

“Si esto les ha pasado a Rocío Jurado o Rocío Carrasco, ¿cómo no nos va a pasar a las demás?”, se preguntaba una mujer en Twitter después de que Carrasco asegurase que Antonio David Flores logró callar también a la cantante. Una pregunta que deja entrever que Rocío Carrasco hablando en prime time es sólo la punta del iceberg. ¿Qué pasa con todas aquellas que no tienen voz? ¿Cuántas mujeres se habrán sentido reflejadas en las palabras de Carrasco en televisión? ¿Cuántas de ellas ni siquiera se habían planteado que eran víctimas de maltrato?

La violencia ejercida mediante luz de gas, así como la psicológica y la vicaria —en la que se utiliza a los hijos para hacer daño a la madre— se han tratado en las leyes, en conferencias sobre expertos en violencia de género y en diarios feministas cuyos artículos quizá llega al millón de visitas en un año. Pero ahí entra el poder de Telecinco y del prime time: desde el domingo pasado, millones de personas están escuchando estos términos y, entre ellas, miles de mujeres que nunca habían oído hablar de este tipo de agresiones y algunas de las cuales posiblemente también las hayan sufrido.

El relato de Rocío Carrasco, más allá del show de Telecinco, está sirviendo para derribar clichés. Dos de ellos muy importantes y solo en cuatro capítulos. El primero: que la violencia machista no entiende de clases y no existe un perfil de víctima. Entiende de género. El segundo: que el maltratador no siempre es un hombre rudo, alcohólico, que pega a su mujer palizas al llegar a casa si no tiene la cena hecha.

El maltrato empieza con un insulto, con la luz de gas o con una amenaza y acaba con una paliza y, en el peor de los casos, con un asesinato o un suicidio. Rocío Carrasco intentó quitarse la vida mientras su expareja hablaba de ella en Gran Hermano VIP.