Rocío Carrasco: “A los niños no los ha querido tener. Los ha pedido y ha ganado dinero pidiéndolos”

Por el bienestar de sus hijos

El convenio de custodia compartida

Antonio David siempre ha hecho gala de ser uno de los primeros padres en conseguir la custodia compartida. “A él no le ha dado la custodia compartida, nadie que no se llama Rocío Carrasco Mohedano”, ha aclarado la protagonista.

De forma paralela, Antonio David tramitó una Modificación de medidas, argumentando que la madre no cuida bien a sus hijos. “Este proceso se fecha el mismo día que se firma el convenio y él no acude”, ha contado Carrasco.

“Hay cambios en la personalidad de los niños de todo lo que yo he procurado en 15 días. Y me refiero a temas de educación. Parecía que habías hecho un castillo de arena y que se lo había llevado la ola”, ha puntualizado.

“Yo lo hice creyendo que hacía un bien, y que les hacía un bien a ellos... Y me arrepiento porque lo que he conseguido ha sido ofrecerle y ponerle en bandeja más tiempo para que consiguiera lo que hoy por hoy ha conseguido”, ha explicado a la pregunta de la periodista sobre si se arrepentía de la decisión. “Mis hijos querían estar con su padre y yo no iba a privarles de ello. Ellos no eran conscientes del daño emocional que se les está ocasionando”.