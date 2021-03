Rocío Flores ha hablado tras la emisión del programa: "No se me dejó entrar en directo"

La emisión de los capítulos 0 y 1 de la docuserieRocío, contar la verdad para seguir viva ha desencadenado todo tipo de reacciones.

Las confesiones de la hija de Rocío Jurado, entre lágrimas y suspiros, sobre unos presuntos malos tratos de forma continuada por parte de su exmarido, Antonio David Flores, un intento de suicidio y la renuncia a sus hijos no han pasado de largo entre la opinión pública.

Rocío Carrasco contó ayer su verdad, se desahogó e hizo terapia. Ahora toca esperar las reacciones de todos los implicados.

Aún no se ha escuchado a Antonio David —que ha sido fulminantemente alejado de Mediaset—, que ha decidido pronunciarse por vía legal y permanece reunido con sus abogados en Madrid preparando una querella contra la que fuera la madre de sus hijos. Tampoco hemos escuchado a José Ortega Cano, otro de los aludidos por la hija de Pedro Carrasco.

La que sí ha hablado ha sido su hija mayor: Rocío Flores. Lo ha hecho a través de sus redes sociales y sus palabras han sido toda una sorpresa.

“Hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que que escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y tender un puente. No se vio oportuno, no se me dejó. Solamente hago el vídeo para que la gente entienda por qué no me he pronunciado”, ha explicado en un storie de Instagram que ha subido este lunes por la tarde.