Rocío Flores, a su madre: “Tus hijos están aquí. Levanta el teléfono”

El pasado viernes, Rocío Flores debutó como comentarista de Supervivientes en El programa de Ana Rosa. Al acabar el debate sobre el reality de supervivencia, la nieta de Rocío Jurado se levantó y se marchó. Ni una palabra de su madre ni de la docuserie que ésta protagoniza.

En ese momento, Quintana se vio obligada a aclarar que la hija de Rocío Carrasco no iba a hacer, por expreso deseo y respetando esta decisión, ningún comentario sobre la polémica que envuelve a la familia de La más grande, especialmente a la relación entre su padre, Antonio David Flores, y su madre, Rocío Carrasco.

Hoy viernes, los colaboradores de la mesa social han retomado el debate sobre Supervivientes y, al finalizar, Rocío Flores ha querido hablar sobre cómo se siente y la presión mediática a la que se está viendo sometida. ”Siento la necesidad de explicar, al menos, cómo me siento”, ha comenzado para advertir que se están superando “los límites, de los límites, de los límites”.

Rocío Flores ha reconocido estar pasándolo mal, pero también ha querido advertir que no es la única, que a su hermano, David Flores, esto también le está afectando.

“Tengo 25 años y he demostrado muchas veces la clase de persona que soy, que soy una persona que tengo criterio” y no ha querido entrar a valorar el programa que Carrasco protagoniza.

Lo que sí ha querido dejar claro es que ella ha llamado a su madre en varias ocasiones, “la última vez ayer, dos veces”, y que su madre no le ha cogido el teléfono.“Veo que la única manera que hay de poder contactar es públicamente”, ha afirmado.

“A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí: tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono, habla con nosotros, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa”, ha pedido entre lágrimas.

“Ya no puedo más. Lo digo de corazón y como lo siento. No puedo yo, ni puede David. Es todo muy injusto y las cosas no son así”, ha concluido.