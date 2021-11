Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid, ha planteado su particular visión del cambio climático de tal forma que ha acabado por hacer un lío a los periodistas que le estaban entrevistando.

Ha ocurrido en Telemadrid, donde la dirigente del partido de Santiago Abascal ha sido cuestionada por su postura sobre el tema: “De toda la gama de grises con este asunto del cambio climático, ¿cuál es su posición? ¿El cambio climático no existe, existe pero el hombre no tiene nada que ver, el cambio climático existe y el hombre tiene que ver y hay que tomar medidas urgentes?”.

Monasterio ha asegurado que su partido no está en lo que ha llamado “catastrofismo climático”. “Ha sido ridículo lo que hemos escuchado ayer a estos lacayos del globalismo de que queda medio minuto para que se acabe el planeta. Eso es catastrofismo climático”, ha empezado diciendo.

“Eso dentro de unos años lo veremos y nos reiremos de todas estas predicciones que hacían estos presidentes que están dando prioridad a algo de lo que ni siquiera tenemos datos científicos que nos aseguren que la acción humana puede crear en tan breve tiempo consecuencias sobre el planeta”, ha proseguido Monasterio.

Además, ha afirmado que su partido apuesta por “conservar el medio ambiente, por cuidarlo, por no contaminar, por conseguir que la producción industrial genere los menos residuos posibles”.

“Pero no estamos en ningún caso en este catastrofismo y menos estamos en atracar los bolsillos de todos los españoles como ayer ha hecho Sánchez. De dedicar todos los ahorros al catastrofismo climático”; ha denunciado.

Ante esa respuesta, el periodista que estaba entrevistando a Monasterio ha mostrado su desconcierto: “Pero señora Monasterio, no me queda muy claro si es usted entonces negacionista del cambio climático. Porque dice eso por un lado pero por otro lado dice que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué tenemos que hacer entonces?”

“Es que no es incompatible conservar el medio ambiente con criticar el catastrofismo. Nos están engañando. El planeta no se va acabar dentro de medio minuto”, ha replicado Monasterio, que ha provocado la respuesta irónica del periodista: “Yo espero que usted tenga razón, claro. Espero que se cumpla su pronóstico y no el de ellos”.