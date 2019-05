Rocío Monasterio le desvela a Susanna Griso ('Espejo Público') lo que de verdad se esconde tras su tenso encuentro con Errejón

“Yo soy educada y saludo a todo el mundo siempre, y nosotros nos saludamos en la Plaza de Pontejos”, ha asegurado Monasterio, antes de matizar, eso sí, que con Errejón “yo no tengo nada de qué hablar”: “Defiende al régimen de Maduro y tiene políticas que llevan a la gente a la miseria, no tenemos nada que hablar con ellos”, ha argumentado la candidata de Vox.

Monasterio, quien ha acudido al programa de Griso junto al candidato municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha advertido de que Vox va a dar la campanada en las elecciones del 26-M: “Dos semanas antes de las andaluzas las encuestas nos daban cero escaños”, ha recordado.

Asimismo, Monasterio ha calificado de ”éxito increíble” la entrada de Vox en el Congreso con 24 escaños, que van a permitir a 24 diputados salirse del discurso en el que están instalados los demás partidos.

Por su parte, Ortega Smith se ha referido a las últimas polémicas protagonizadas por la formación de ultraderecha, como la propuesta de llevar el Orgullo Gay a la Casa de Campo, las declaraciones del propio Ortega Smith negando el derecho al aborto o las de Monasterio afirmando que recibiría a unos asaltantes con un cuchillo jamonero: “Sólo queremos que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas”, ha afirmado Ortega Smith.

En referencia a su propuesta de enviar el Orgullo Gay a la Casa de Campo, Ortega Smith ha dejado claro que no es una cuestión de homofobia, si no de cumplir con las normas mínimas de civismo: “Si no respetan las condiciones mínimas tendrán que irse a otro sitio. No tiene nada que ver con la homofobia, estamos hablando de cosas muy distintas. Si todos tenemos la obligación de cumplir con las normas, no ver sexo explícito en la calle, exhibicionismo...”, ha considerado.