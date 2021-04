Monasterio no tarda ni un minuto en señalar a los menas pese a que sus datos son mentira

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith en un mítin

No ha sido ninguna sorpresa. La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, no ha tardado ni un minuto desde que la han dado por primera vez la palabra en mencionar a los niños y adolescentes que migran solos a España (menas). En el debate electoral de Telemadrid, Monasterio ha vuelto a referirse a que cuestan 4.700 euros, una cifra manipulada y con la que hace entender que estos menores de edad reciben más dinero que casi cualquier español al mes.

Lo hace sólo un día después de la polémica por la que su partido ha sido denunciado por delito de odio, al manipular los datos dando a entender en un cartel electoral que un mena cobra más que una abuela por su pensión.“Al que salta la valla de forma ilegal le dan 4.700 euros al mes”, llegó a afirmar en un mitin de Carabanchel.

Unos datos desmentidos por la Comunidad de Madrid, que ha subrayado este miércoles que solo atiende a 269 menores extranjeros no acompañados (menas) y ha desmentido las cifras del cartel electoral en el que Vox denuncia que cada uno de estos niños supone un gasto de 4.700 euros al mes.



El Gobierno central ha denunciado este polémico cartel electoral ante Fiscalía, que el martes anunció la apertura de diligencias para investigarlo por un presunto delito de odio.

En este cartel, instalado en instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol, se ve en un lado a una anciana y en el otro a un niño de origen migrante. “Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes”, se lee en el cartel junto al lema de Vox “Protege Madrid, vota seguro”.



Fuentes de la Consejería madrileña de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad han explicado a Efe que en la Comunidad hay un total de 3.709 menores con medidas de protección, de los que 2.637 (el 71,1 % del total) son españoles.



Los 1.072 restantes (el 28,9 %) tienen distintas nacionalidades, pero solo 269 (el 7,2 % del total) son menores extranjeros no acompañados.



Una vez descontados los que viven con familias, apuntan estas fuentes, la Comunidad pone a disposición de los menores que lo requieren instalaciones de acogida temporal, tanto extranjeros como españoles, una red de 98 centros con 1.903 plazas, a cuya financiación ha dedicado en 2020 un total de 96,1 millones de euros.



Si esta cantidad global anual se dividiera entre los 12 meses del año y entre las 1.903 plazas para menores, el resultado sería de 4.208 euros, “pero no se puede interpretar esta cifra como la cantidad que la Comunidad destina cada mes” a los menores extranjeros no acompañados, subrayan desde la Consejería.



Primero, porque éstos solo ocupan 269 del total de 1.903 plazas, pero también porque el coste dedicado por la Comunidad a cada persona atendida “depende de las necesidades de cada menor, independientemente de que sea o no español, su procedencia o su situación legal”, concluyen.