Rockefeller y familia.

Los millones que atesoró Nelson Rockefeller sobre los millones que ya habían rapiñado sus ancestros continúan produciendo dividendos para disfrute del heredero de turno; pero Rockefeller, su nombre (que antaño significó opulencia y piratería), ha caído en el olvido. Su sola mención denota edad provecta y poco interés por el presente, como ocurre con aquellos que celebran el dispendio de un amigo espetándole “estás hecho un Onassis” (es curioso como el chatarrero del tiempo despoja el lenguaje. ¡Cuántas veces me elogiaron con un “este jodío chaval es más rápido que un telegrama”!)

Que un muñeco de ventrílocuo llamado Rockefeller, vestido con chaqué y chistera, sea un cuervo malhablado, procaz y especialista en soltar mensajes rancios entre chiste sexista y chiste sexista, resulta, y mira que me duele escribirlo, muy español.

O, cuando menos, muy de esa fantasía que algunos levantan con el nombre de “españolidad” y que no es, ni por asomo, erótica ( gracias siempre, Berlanga ). Reivindicación de la halitosis (“el hombre macho huele a vino y a tabaco”), del machismo rampante, de la cerrazón de ideas y del desprecio a la sensibilidad, al arte, a las miradas y los acentos distintos.

No negaré que el hombre que metía la mano por la parte non sancta del pajarraco tenía mérito en cuanto a la impostación de una voz a puro eructo; también lo demostró en los negocios, produciendo espectáculos televisivos en que las bolas de naftalina sustituían convenientemente a las lentejuelas, organizando viñetas en que las parejas eran reducidas a gracietas de cuñado borracho, o levantando series que fusilaban sin disimulo las páginas de 13 Rue del Percebe de Ibáñez (este sí, un genio intemporal y sobrado de talento).

Aunque tengo que reconocer que algunos episodios (nacionales) de Aquí no hay quien viva se salvaban gracias a un vértigo rayano con el surrealismo que nada tenía que ver con la tónica general de la serie.

Puesto a multiplicarse, me quedo con Pessoa.

Y supongo que el ventrílocuo se bastaría para encarnar a los setecientos telefonistas que informaban a los interesados (por lo que se ve, en recuperar dineros desaparecidos) de que el administrador no se encontraba en aquel momento.

No había dejado de ulular la sirena del coche patrulla y ya había surgido un haz de trabajadores del espectáculo reconociendo que el productor no les había pagado las labores realizadas. Algunos de ellos ya lo habían dicho en voz alta y lugar público hace mucho ; pero, por lo que se ve, el incumplimiento de los acuerdos era uno de los recursos cómicos favoritos del investigado.

Yo, que aspiraba a ganar el Premio al Moroso del Año —hasta tengo preparado un discurso pintón para leer en la ceremonia—, he comprendido que ni siquiera voy a llegar a octavos de final. No puedo competir con los dos millones y medio de euros que el susodicho adeuda (presuntamente, no la vayamos a liar) a las arcas públicas, las cuales, gracias al nivel alcanzado, solo guardan eco en su interior.