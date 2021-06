Cómo saber si quieres romper con tu pareja o si es solo por la pandemia

ADA DASILVA VIA GETTY IMAGES

“La pandemia va a seguir causando problemas en todas las facetas de tu vida”, asegura. “Vas a notar más tensión y ansiedad en general, no solo en tu relación”.

“Será un poco en el trabajo, un poco en casa, un poco aquí, un poco allá... Será una falta de satisfacción generalizada. Si es tu caso, así comprenderás que tu problema se debe a la pandemia, no a tu relación”, señala.

Entre sus clientes, la doctora Hertlein está viendo cada vez más pruebas de que la pandemia está exacerbando o subrayando problemas preexistentes, no creando problemas nuevos.

El primer paso es descubrir qué es lo que necesitas y no estás consiguiendo. El segundo paso es hablarlo con tu pareja sin criticar ni echar nada en cara. “Una de las quejas más frecuentes que recibo es: ‘Es que no tendría por qué decirle lo que necesito, ya debería saberlo después de tanto tiempo juntos’”, comenta la doctora Hertlein. “Y yo les digo: ’Escucha: tu pareja no te puede leer la mente”.