Rosa López aclara su situación económica real tras las últimas noticias

La cantante Rosa López ha sido noticia en los últimos días por unas declaraciones suyas en Fórmula TV sobre cómo se financiaba gracias a sus fans.

Contó la ganadora de OT1 que tiene una página privada en Facebook donde algunos de sus fans le donan 4,99 euros al mes. Ahora, López ha querido aclarar su situación después de que algunos medios llegasen a decir que estaba arruinada.

En un post de Facebook ha explicado que son 47 los seguidores que la apoyan económicamente y a los que, a cambio, les da “contenido exclusivo” y “un contacto más directo”.

“Gracias a Dios, puedo vivir de mi trabajo y de mi voz. Eso sí hasta que llegue el día que me tenga que dedicar a vender papas, si algo os puedo decir, es que no se me caen los anillos por vender patatas”, ha señalado.

También ha contado que ha donado junto con su club de fans 7.500 euros a los habitantes de La Palma afectados por la erupción del volcán: “También quería deciros, que he rechazado un montón de empresas que me pagan por enviar saludos o grabar vídeos, a cambio de pagos. Si mando un vídeo a alguien, lo hago de corazón”.

Y ha proseguido: “Creo que sería mejor negocio que tener un grupo de colaboradores, donde abonan un precio simbólico de 4,99 euros. No hago lo de los vídeos porque no soy ambiciosa con el dinero y no me gusta cobrar por algo que me alegra la vida. ¿Cuántos artistas cobran por estas acciones y qué precio?”.

Para terminar, ha pedido que no se desvíe la atención de lo importante: la presentación de su nuevo single y ha zanjado el asunto: “Que también os digo que no soy millonaria pero que ya es la segunda vez que se dicen cosas así de mi economía”.