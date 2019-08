Rosa López confiesa la drástica decisión que han tomado los miembros de 'OT 1'

Europa Press Entertainment via Getty Images

Europa Press Entertainment via Getty Images

El reencuentro de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo en el otoño de 2016 y, sobre todo, el regreso del formato a TVE hizo que media España volviese a recordar a los primeros que pasaron por la Academia: Rosa López, Chenoa, Gisela, David Bisbal o David Bustamante.

Desde entonces, los extriunfitos han compartido varios reencuentros y han hablado de un ya conocido grupo de WhatsApp llamado Chat Compis en el que están 14 de los 16 concursantes del talent. La fama de este grupo es tal que incluso Chenoa lo mostró en directo a Pablo Motos en El Hormiguero (Antena 3) para que los espectadores viesen algunos mensajes.

Eso fue en abril de 2016 y no se ha sabido nada más del grupo hasta este domingo, cuando Rosa López visitó el programa de Canal Sur Póker de reinas y confesó que se había disuelto el chat 18 años después. Pero tranquilos, es por una buena razón.

“Ahora se ha disuelto. Pero no por nada malo, sino porque hay mucho trabajo”, contó la granadina. Además, la cantante de Europe’s living a celebration confesó que esta no era el único motivo por la que se había disuelto el grupo y que ¡sorpresa! hay otro chat de concursantes de OT 1, aunque no dijo quiénes formaban parte de él.

“Hay otro y algunos tienen hijos. Y ponemos alguna burrada que no tiene que ver un niño...”, señaló la extriunfita, que dejó claro que habría más quedadas. “Estamos muy liados, pero estamos esperando a que haya una próxima quedada”, detalló.

López se encuentra ahora mismo combinando su carrera musical con una nueva faceta televisiva, como anfitriona de Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (Cuatro).