Rosa López desvela la curiosa forma con la que sus fans la financian: "Me ayuda muchísimo"

Europa Press Entertainment via Getty Images Rosa Lopez en un evento. (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

La cantante Rosa López ha concedido una entrevista a Fórmula TV en la que ha hablado de nuevo single Si no te vuelvo a ver y de su situación actual como artista independiente.

La representante de España en Eurovisión ha explicado que le hubiese gustado recibir clases sobre cómo llevar una carrera exitosa en la Academia de OT: desde tener un abogado a saber hacer facturas.

Sobre su nueva canción, Rosa López ha querido darle las gracias a su club de fans “que está siempre” y que ha hecho posible “que tenga una promoción tremenda”.

Ha afirmado también que tiene “una comunidad den Facebook privada” donde hay personas que pagan 4,99 euros. “A mí realmente eso, parece que no, pero me ayuda muchísimo porque no hay trabajo, no hay conciertos y aunque hubiera trabajo eso sigue siendo una gran ayuda”, ha afirmado. También ha comentado que esta es una forma de estar cerca del público.

La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha contado que está inmersa en un proyecto televisivo que está intentando vender y por el que ya ha tenido alguna reunión: “Quiero un programa de valores no un docu-reality para que la gente me conozca. La gente ya me conoce”.

Ha confirmado que participará dentro de poco en un nuevo programa de televisión como concursante pero que, de momento, no puede decir en cuál va a ser porque lo tiene que anunciar la cadena.

Rosa ha comentado que este año va a sacar un nuevo disco y lo está haciendo poco a poco porque no tiene a un productor detrás: “Por ahora vamos single a single pero disco se está preparando”.