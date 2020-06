Rosa María Sardà, con un par de 'collons'

“Se la pueden ahorrar”

Junto a la distinción entregó una carta en la que explicaba los motivos que la obligaban a devolverla y el deseo de que no publicasen la esquela en los periódicos con la que la Generalitat honraba a los que la poseían cuando fallecía. “Por favor, tuvieran a bien ahorrársela”, escribió.

La Creu de Sant Jordi es una de las distinciones más prestigiosas que entrega la Generalitat de Cataluña a las personas que han contribuido a la defensa de la identidad y la cultura catalana. Sardà la recibió en 1994 y dos décadas después decidió devolverla pues los acontecimientos sociales, la convocatoria del referéndum y las disensiones entre gobierno central y autonómico eran razones suficientes para no sentirse meritoria de ello.

“Una buena butifarra”

“Quiero hacer un regalo a nuestros gobernantes... Sin señalar a ninguno... Hacer como un cómputo... Me gustaría personalizarlo pero es un regalo que pueden compartir. Una cosa muy muy de mi país. Quiero regalarles, desde aquí, una buena butifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas”.

“El racismo sigue en Cataluña”

En 2019 Rosa María Sardà publicó la novela Un incidente sin importancia que no tardó en levantar polémica. En uno de sus capítulos una portera catalana increpa a una vecina: ”¡Murciana de mierda, vete a tu pueblo!”.

Al ser preguntada por ello en una entrevista a El Confidencial, no dudó en afirmar que el racismo en Cataluña fue y sigue siendo una realidad. “Es una historia de racismo. Y es un racismo que sigue: estos no son de los nuestros y estos no son de aquí y estos fuera…”, afirmó.