Rosa María Sardá reaparece en el programa de Jordi Évole y habla del cáncer que padece

Jordi Évole ha entrevistado este domingo a la mítica actriz Rosa María Sardá, con la que ha hablado de cómo está llevando el confinamiento en plena crisis por el coronavirus.

El presentador de Lo de Évole ha preguntado directamente a Sardá que cómo se encuentra. “No estoy en mi mejor momento porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida, ¿no?”, ha señalado.

“Estoy enferma. No esa enfermedad que dicen que tengo por ahí”, ha asegurado la entrevistada. ”¿Cuál es la enfermedad que dicen que tienes?”, ha querido saber Évole.

“No saben dónde lo tengo pero se lo inventan ponen que por aquí, por allí. No hace al caso. Es un cáncer que está controlado”, ha respondido Sardá. “Llevas muchos años luchando”, ha apostillado Évole.

“No. Yo no lucho contra nada. No se lucha contra un cáncer. El cáncer es invencible. No se lucha. Es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones. No se trata de un match a ver quién gana. El cáncer siempre gana”, ha sentenciado la actriz.