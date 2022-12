Rosa Montero, Elejalde y Víctor Manuel, entre las Medallas de Bellas Artes 2022

Carlos Alvarez via Getty Images

La escritora Rosa Montero, el director teatral Mario Gas, el actor Karra Elejalde, el gestor cultural y exministro José Guirao y, desde la música, Víctor Manuel y Santiago Auserón, son algunos de los 33 destinatarios de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondientes a 2022.



Estos galardones, cuya concesión ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros, distinguen a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural o han prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.



Entre los galardonados figura la Academia de España en Roma justo cuando se cumplen 150 años de su fundación por Emilio Castelar durante la I República, tiempo en el que ha contribuido a la formación artística y humanística en pos, entre otros objetivos, de una mayor presencia cultural española en Italia.



Una de las medallas irá de manera póstuma al almeriense José Guirao (Pulpí, 1959), que fuera ministro de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez y que falleció el pasado mes de julio a los 63 años tras haber ejercido múltiples puestos de responsabilidad como gestor cultural y experto en arte español, por ejemplo director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde lideró su ampliación.



Premio Nacional de las Letras 2017, entre otros muchos galardones, la obra de la periodista y escritora Rosa Montero (Madrid, 1951) ha sido traducida a más de 20 idiomas, obteniendo gran éxito de público con novelas como La hija del caníbal (1997).



No ha sido la única autora galardonada, pues también está Manuel Rivas (A Coruña, 1957), quien como miembro de la Real Academia Gallega se ha erigido como uno de los grandes embajadores de esta lengua con obras como O lápis do carpinteiro (Premio de la Crítica española, 1998).



El actor, director de cine y guionista Karra Elejalde (Vitoria, 1960), galardonado con dos Premios Goya por También la lluvia (2010) y Ocho apellidos vascos (2015), destaca junto a Carmen Elías y Javier Cámara en una potente terna de intérpretes también distinguidos.



Como “una de las figuras más relevantes de las artes escénicas de España” se explica por su parte la concesión a Mario Gas (Montevideo, 1947).



Entre los rostros más conocidos, el asturiano Víctor Manuel (Mieres del Camino, 1947), “uno de los grandes autores musicales en España”, destaca la nota de prensa, con éxitos “marcados por su compromiso social y político” y discos emblemáticos como Vivir para cantarlo o El hijo del ferroviario.



También su colega de profesión Santiago Auserón (Zaragora, 1954), que ya fue galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales por su trayectoria como exintegrante de Radio Futura y, ya en solitario, por ser uno de los mayores expertos actuales en los llamados “palos de ida y vuelta”.



El ámbito de la música es uno de los que mayor representación ha obtenido entre los galardonados, con el cantautor cacereño Luis Pastor (Berzocana, 1952), las cantantes sevillanas María Jiménez (1950) y Lole (1954) y Concha Buika (Palma, 1972).



Asimismo, aparecen el primer promotor que trajo a España una gira de The Rolling Stones, Gay Mercader (Barcelona, 1949), el productor Jesús López (Ferrol, 1955), la escuela Taller de Músics de Barcelona y la Orquesta sinfónica de acordeones de Bilbao.



Del terreno de las artes plásticas proceden el arquitecto Patxi Mangado (Estella, Navarra, 1957), autor entre otros edificios singulares del Baluarte de Pamplona, así como los pintores Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964), Pedro Cano (Blanca, Murcia, 1944) y Mercedes Mariño, alias Mirazo (Las Palmas de Gran Canaria).



También el artista Carlos León (Ceuta, 1948), el diseñador de artesanía Tomás García Alía (Toledo, 1964) y las conservadoras Carmen Giménez (Casablanca, 1943) y Carmen Muro (Sobrarbe, Aragón).



Personalidades de todas las facetas artísticas completan la lista, con la cocinera María José San Román (Valladolid, 1955), la artista de circo Miss Kay, la montadora Teresa Font, la periodista Rosana Torres (Valencia, 1953) y la coreógrafa Rocío Molina (Málaga, 1984), así como la Ganadería Miura y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS).