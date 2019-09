Rosa y rojo ya no es patada en el ojo: cómo vestir así sin ser hortera

El negro y el azul marino no pegan; el negro con el marrón, tampoco. No se te ocurra mezclar estampados diferentes y, especialmente, que no se te pase por la cabeza combinar rosa y rojo. Son algunas de esas normas básicas de estilo que hemos escuchado toda la vida pero que han cambiado con el paso del tiempo.

El pasado domingo, una decena de actrices pisaban la alfombra morada de los premios Emmy eligiendo la combinación rosa y rojo en distintas siluetas, tejidos y tonalidades. La tendencia no pasó desapercibida y, pese a que unas estuvieron más acertadas que otras, confirmaron que es posible combinar estos dos colores y salir victoriosa, incluso ser elegante.

Marisa Tomei, Taraji P. Henson y Susan Kelechi.

La actriz Mandy Moore, protagonista de This is Us, estaba tan cómoda con su elección que optó por vestir los mismos colores tanto en la propia gala como en las fiestas posteriores. Primero con mangas abullonadas y después con un crop-top, ambos del mismo rosa.

Mandy Moore en la alfombra morada de los Emmy y, a la derecha en una fiesta posterior a la gala.

Si hay una persona que ha abanderado la reivindicación de estos colores es Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino. El diseñador italiano subió a la pasarela esta combinación en su primera colección en solitario para la firma en 2016 y desde entonces no ha dejado de apostar fuerte por esta tendencia. Actrices como Emma Stone o Claire Foy, precisamente de Valentino, ya lucieron la tendencia en distintas alfombras rojas.

Su propuesta para la primavera de 2017 y para este otoño/invierno.

Este invierno el rojo y rosa cotizan al alza, y se colarán en los armarios de las más atrevidas. Por ahora ya podemos encontrar diseños que combinan ambos colores las colecciones de marcas asequibles como Zara, que ha hecho de los vestidos con estampados florales sus mejores aliados para plasmar esta tendencia.

ZARA Diseño la colección de otoño de Zara.

La dificultad llega a la hora de combinar prendas diferentes, aunque hay tendencias en las que coinciden las revistas de moda más respetadas que suponen un riesgo moderado y que son infalibles.

Una apuesta prácticamente segura es elegir, por ejemplo, un jersey fino o una blusa en un tono rosa palo o malva con un abrigo largo rojo de corte recto.

Para los días de frío un pantalón en tonos rosas con un jersey de lana rojo o burdeos puede ser un conjunto que introducir en tu armario.

Otra opción que no falla, sobre todo si no queremos meter la pata, es romper con un complemento, como puede ser un bolso. Un abrigo rosa empolvado con un bolso rojo cruzado puede ser todo un acierto.

ZARA/ASOS Bolso bandolera de Zara y abrigo rosa cruzado de Asos.

Y aunque no es bueno empezar la casa por el tejado, la clave para que un look sea de diez también puede estar en los zapatos. ¿Por qué no un traje de chaqueta rosa con unos botines rojos de tacón medio? Puedes llevarlo tanto a la oficina como a las cañas del viernes después del trabajo.

Lo último, pero no menos importante, es el maquillaje. Si eres de las que no pueden vivir sin un labial rojo, no renuncies a él solo porque llevas algo rosa.