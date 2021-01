Tras dos años de espera, Rosalía y Billie Eilish lanzan 'Lo vas a olvidar'

Se acabó la espera. Rosalía y Billie Eilish han estrenado este jueves Lo vas a olvidar su colaboración después de dos años de rumores y demora. La catalana anunció en 2018 la colaboración con la estadounidense y, desde entonces, los fans estaban como locos esperándola.

El tema, cantado en español y en inglés por ambas artistas, es la banda sonora del segundo episodio especial de Euphoria (HBO) protagonizado por Jules (Hunter Schafer).

Rosalía y Eilish suman entre las dos suman más de 5.000.000 copias vendidas de sus últimos trabajos, El mal querer yWhen We All Fall Asleep, Where Do We Go? Unas cifras de superestrellas nada desdeñables teniendo en cuenta que son hijas de la industria del streaming. De hecho, los datos en Spotify de ambas artistas superan los 77.000.000 oyentes mensuales.

Este dueto de éxito se completa con la presencia en una de las series con más seguidores de HBO. Euphoria estrenó su primera temporada en 2019 y, a la espera del lanzamiento de una segunda, han programado dos capítulos especiales centrados en los personajes protagonistas a los que dan vida Schafer y Zendaya.

La relación de Rosalía y Eilish y sus rumores de colaboración salieron a la luz después de que la cantante de Con altura publicara en enero de 2019 esta imagen junto a la estadounidense en la que anunciaban su trabajo en común.