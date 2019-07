Rosalía, criticada de nuevo tras su última aparición pública: las transparencias tienen la culpa

Las críticas a las últimas vestimentas elegidas por Rosalía no cesan. Primero fueron los abrigos con piel de animal en los puños y en el cuello los causantes de la polémica. Hasta Edu García, el niño de Aquí no hay quien viva, se lo recriminó en un vídeo muy contundente.

Ahora las críticas le llegan a raíz de la vestimenta elegida para el estreno de la película de Disney El rey león.

Rosalia se enfundó un vestido completamente negro en el que combinaba las transparencias con un tejido que puede parecer piel en las mangas y en la parte inferior de las piernas, pero que, según El Correo, es un tul fruncido