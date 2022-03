Rosalía dice claro lo que piensa de las críticas a 'Hentai'

“Lo que más me sorprendió fue el juicio que se hizo tan rápido a unos 15 segundos que compartí en TikTok de una canción del proyecto, que era la de Hentai, cuando aún ni había salido la canción que le daba contexto a esos segundos o que no había salido ni mucho menos el disco, que le daba contexto a esa canción de la que salían 15 segundos”, empezó diciendo.

También explicó que se refería a Spike Jonze con la frase “hacer un tape modo Spike” en una entrevista con Genius. “Me gusta especialmente Her, me encanta El ladrón de orquídeas, me gusta mucho también Cómo ser John Malkovich. Entonces quise hacerle así una refe”, dijo entonces. También explicó en una entrevista con El País por qué había elegido este título. “El Hentai solo por el hecho de ser dibujado me parece que es muy sensual y muy bonito”, señaló.