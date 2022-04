"Increíble", "maravilla": el vídeo que destripa 'Motomami' con la propia Rosalía que está arrasando

Motomami, el mayor debut de un álbum femenino en español en la historia de Spotify, ha causado división de opiniones entre sus seguidores por lo radicalmente distinto que respecto a sus trabajos anteriores, Los ángeles y El mal querer. Ella misma explica que esos otros proyectos “tenían un tono muy solemne, eran temáticas como de ’uf, espérate, que me siento”. El primero trataba sobre la muerte y el segundo, sobre el maltrato. ¿Y de qué va Motomami? Como desvelan en la charla, va sobre ella misma.

Motomami es la presentación de Rosalía ante el mundo, un ‘así soy yo’ y ‘esto es lo que me gusta’. Como reflexiona la cantante, en los anteriores discos “no había cabida para el sentido del humor”, pero en este sí. Por eso tiene “un energía más liviana, mas celebrativa, más de diversión, como más playful [juguetona], más de lo hago porque me apetece”, asegura la también compositora.

Solo uno de los temas cumple con todos ellos y por eso el productor musical la define como el “buque insignia” de Motomami: Saoko. En esa canción, que no tiene estructura, Rosalía utiliza todas esas técnicas. Es “la última que compuso y la primera que suena en el disco” y viene a ser la versión musical de su mariposa que simboliza la metamorfosis de la artista. No hay que olvidar ese verso de “Yo me transformo”.