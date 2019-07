Rosalía no ha sido la primera en incluir una palabra sin sentido en una canción: estos nueve artistas lo hicieron antes

El verano de 2002 fue muy duro y Las Ketchup fueron las responsables. Toda España sabe bailar el Aserejé, le pese a quien le pese. Del mismo modo, nadie sabe qué quiere decir la letra que da título a la canción. Lo poco que conocemos es que Diego “rumbeaba”, era muy buen bailarín y bastante ligón. El estribillo sigue siendo toda una incógnita y el ritmo “ragatanga”, más aún. Solo que rimaba con “salsa” y “canta”.

“Poseído por el ritmo ragatanga

y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12

para Diego la canción más deseada

y la baila

y la goza

y la canta



Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí

Aserejé, ja deje tejebe tude jebere

Sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí”