Rosalía se pronuncia en medio de la tormenta: “Quiero usar mi cuenta para decirlo"

La cantante catalana Rosalía sorprendió a última hora de este domingo con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 11 millones de seguidores.

Rosalía rompió una lanza a favor de la igualdad y en contra del racismo tras la violencia racial que se está viviendo en Estados Unidos desde la muerte de George Floyd.

“Me duele el corazón cuando pienso que a día de hoy aún hay gente que pierde la vida y es tratada injustamente por el color de su piel”, comenzó la cantante española.

La artista fue muy clara: “Quiero usar mi cuenta para decirlo. Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista y aún menos por qué seguimos permitiendo que lo sea. Amémonos, respetémonos, informémonos, preguntemos, aprendamos a hacerlo mejor en nuestro día a día y no permitamos ni callemos injusticias ❤️ Black Lives Matter (la vida de los negros importa)”

Este mensaje lo completó con una imagen con el siguiente lema: “We cannot stay silent about things that actually matter (No podemos quedarnos callados con las cosas que están pasando)”.