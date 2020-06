Rosalía y su dúo con Omar Montes: la pareja en cifras

Lo anunció Omar Montes este mismo lunes en El Hormiguero. El cantante de Pan Bendito y Rosalía han hablado de hacer un dúo. “Estamos viendo a ver si hacemos una cosilla”, le confesó a Pablo Motos. “Poca gente me ha ayudado. Y si Rosalía se ofrece a hacer un remix conmigo es mayormente para echarme un cable. Es de valorar. Me encanta Rosalía y me encanta el talento de España. Tenemos que apoyarnos los de aquí. Rosalía es una grande. Me encanta. Le mando un beso”.