Rosario Mohedano: "Me encanta ver que mis hijos tienen gestos o míos, también de mi madre o de mis tías porque las han tratado"

GTRES La cantante Rosario Mohedano en febrero de 2020.

El público siempre ha encajado a Rosario Mohedano en la balada, como ella misma reconoce, pero la sobrina de Rocío Jurado ha vuelto a la música en medio de la desescalada de manera renovada. La cantante ha lanzado el single Sharalá, una canción que los críticos musicales han valorado positivamente como fresca y veraniega.

Incluso en cadenas de televisión con las que parecía enemistada se han hecho eco de esas buenas críticas, como en Telecinco. Ha sonado en todos los programas del corazón, de los que se alejó hace ya siete años.

Su siguiente single saldrá en noviembre y el disco completo, espera, en 2021. De momento, Rosario Mohedano habla libremente de su carrera musical, de su familia, de su faceta como madre y de lo arropada que se está sintiendo... incluso por Mediaset.

¿De dónde viene ese giro? Nunca te hemos escuchado cantar este tipo de canciones.

Sí, es verdad, pero también forma parte de mí. En la vida me dio por componer, no sabía que podía hacerlo. Pero componer me ha permitido dar muchas versiones de mí y Sharalá es una parte que suelo sacar siempre. Soy positiva, risueña y valiente. La gente me está demostrando que es un género necesario para mí y que está gustando, pero no dejaré de cantar boleros ni baladas. Me gustan las canciones serias que arañan un poquito el alma.

Los críticos musicales lo han valorado como un tema fresco, una canción que nadie esperaba de ti. A falta de canción del verano, ¿esperas hacerte un hueco en reuniones de amigos?

La gente que me manda mensajes ya me hace participe de esas reuniones, de esos viajes a la playa, de su familia y sus niños cantándola y bailando. Sé que algo está pasando. Noto que además con el confinamiento lo han tomado como un grito a la vida, a las ganas y al verano. Me siento más arropada que nunca.

“Han puesto mi canción en programas de Telecinco. Y encima hablando bien de mi carrera. Ha sido inesperado”

Más arropada que nunca hasta por Telecinco. Tantos años alejada de la cadena y curiosamente es donde más está sonando el tema.

Y nunca jamás me lo hubiese imaginado. Dejé Telecinco en 2013 y parece que no lo he dejado nunca. Yo en mi casa no veo la televisión y apenas vemos las noticias. Me gusta escuchar música y tengo mucha música en la cabeza. Me implico mucho en las cosas de mis hijos, en mi casa, y por supuesto no voy a sentarlos en el sofá para ver la tele.

Pero te ha llegado la ‘promoción’ que están haciendo en la cadena de tu canción.

Me mandaron el vídeo y me dijeron que la habían puesto en Sálvame, Sábado Deluxe y Socialité. Y encima hablando bien de mi carrera. Ha sido inesperado porque he tenido muy mala experiencia con esa cadena, pero estoy muy agradecida de que den alas a mi música, de que hablen bien de mi trabajo. Nadie mejor que ellos sabe a todo lo que he dicho que no. Me han llamado para promocionar mi trabajo y, como sinceramente me dan mucho miedo, pues les he dicho que no y he preferido ir a cadenas mas pequeñas.

¿No volverías ni para promocionar la canción?

Ya me llamaron para ir el pasado sábado a cantarla. Presencialmente no estoy haciendo nada, tengo personas mayores a mi cargo y me da miedo salir por el coronavirus. Para mí es muy duro no abrazar ni dar besos a toda la gente que se me acerca, y todo lo que pueda limitarme a estar en casa, lo voy a hacer. Aunque tengo muchas ganas de cantar.

“Siempre he visto en Rocío Flores un corazón muy bonito”

Te hemos visto en Instagram apoyar a Rocío Flores en la última edición de Supervivientes. ¿La imagen que has visto de ella es la que ya conocías?

Siempre le he visto un corazón muy bonito. Conmigo nunca ha tenido ningún problema, nos veíamos en fechas señaladas. Me gusta que haya ido porque se la ve con la cabeza muy bien amueblada, con mucho sentimiento, vulnerable, valiente... Le gusta mucho reírse, es una de sus mejores virtudes. Yo he salido de muchos momentos malos cuando me he reído, primero he gritado, pero la risa es la forma más inteligente de afrontar un problema. Rocío me demostró en Supervivientes que tiene esta filosofía.

Tú que tienes tres hijos, ¿cómo te defines como madre?

Te puedo hablar de lo que me han enseñado. En mi familia compartíamos todos los momentos importantes para hacernos cómplices de esa felicidad. Eso es lo que hago yo. Me encanta ver que mis hijos tienen gestos o frases mías, de mi madre o de mis tías porque las han tratado. No podría vivir la maternidad de otra manera. Yo quiero a toda mi gente, tengo recuerdos maravillosos.

“Agradezco mucho a esa gente que está separando mi vida personal de la profesional”

Decías hace poco en un directo de Instagram que jamás podrías separarte de tus hijos y que en todas las familias hay una oveja negra.

Ese directo se ha enfocado de otra manera. No estaba hablando de nadie de mi familia. Dije cómo entiendo yo la vida con mis hijos y por supuesto en todas las familias se cuecen habas y en todas las familias hay una oveja negra, si no es cercana es lejana. Me gusta dentro de todo ser clara. Que no me pregunten sobre gente que no sea yo ni sobre experiencias que no sean mías.

Sobre tus experiencias, ya que compartiste vida y escenario. ¿Habrá otra artista como Rocío Jurado?

Que va. Mi tía era una artista versátil que cantaba de todo, con el corazón, que atravesaba. No habrá una artista como ella.

“Me han atacado mucho por si soy exagerada en el escenario… Ahora se canta de otra manera”

Una artista que, sobre todo, interpretaba, como a ti te gusta.

Es verdad que me han atacado mucho por ahí, por si soy exagerada… Ahora se canta de otra manera. Me gusta sentir la canción y decirla. Ella siempre me decía “antes de cantar, siente lo que vas a decir, todas las palabras y silencios tienen importancia”.

Siéntete libre. Que no has contado que quieras decir ahora.

Que agradezco a toda la gente que me sigue, también agradezco mucho a esa gente que está separando ya mi vida personal de mi vida profesional. Lo que quiero es cantar. Nunca quise pelearme con nadie ni meterme en charcos que no me pertenecen.