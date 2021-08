Rosell acusa a Madrid de no ejecutar todo el presupuesto contra la violencia machista por falta de voluntad

La respuesta del Ejecutivo autonómico no se ha hecho esperar. La Comunidad de Madrid ha cuestionado a Rosell, por haber “puesto en duda” el “firme compromiso” del Gobierno madrileño en la lucha contra la violencia de género.

Nuevo lío entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid . La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado a la región presidida por Isabel Díaz Ayuso por no tener el mismo compromiso en la lucha contra la violencia de género, ya que según sus datos deja un 30% del presupuesto destinado a estas políticas sin gastar.

Es más, Rosell va más lejos y dice que no se puede incluso “descartar que todos los repuntes (de la violencia machista) tengan que ver con hombres envalentonados con el feminismo, sobre el que hay muchísima manipulación, que es están presentando como víctimas del sistema y que fomenta el no creer a las mujeres”.

Por eso, el Ejecutivo se ha lanzado a explicar sus números: según han trasladado fuentes de la Comunidad, parte de los 10,2 millones de la cantidad correspondiente a 2018 para estas políticas (y de los que se justificó la ejecución de un 76%) no llegaron hasta mediados de noviembre de ese año.

Ese es el motivo por el que la juez ve positivo que se informe de quien no tiene voluntad política de luchar contra la violencia: “No todas las comunidades están realizando este tipo de no ejecución presupuestaria. Hay mucho compromiso social contra la violencia machista, pero hay que denunciar a quien no está a la altura con este dinero”.

El repunte de víctimas, relacionado con el fin de la alarma

La delegada ha explicado el repunte en la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas con el final del estado de alarma: “Sabíamos que después del final de las restricciones esto iba a conllevar un aumento de la violencia más extrema y por eso estamos intentando añadir medidas adicionales como puntos violetas y otras medidas que no borran todo lo anterior, pero que creemos que hay que reforzar”.

Pese a ello, Rosell ha incidido en que de las 30 mujeres confirmadas como víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año, solo 23 había denunciado. Por eso, ha recordado que solo un 27% de las víctimas acuden a la policía.

“Un Estado tiene que decir a la mujer que no está sola, que hay un Estado que está ahí para protegerlas y eso es lo que da seguridad a las víctimas y protección de mucha mayor calidad a las mujeres y a los hijos que son muchas veces la causa por la que ellas no denuncian”, ha señalado Rosell.