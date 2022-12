RSF denuncia un nuevo máximo de periodistas detenidos a nivel mundial, con 533 este año

CHRISTINA ASSI via Getty Images

🏅El récord histórico de periodistas en prisión se debe a la imparable represión de los regímenes autoritarios ▶️ China (110), Birmania (62) e Irán (47) son los mayores carceleros de periodistas ▶️ El 63,6% de los periodistas en prisión no ha sido juzgado pic.twitter.com/fNcED7G7MD

En el caso de China, RSF ha destacado que “aunque el número de presos se ha reducido ligeramente respecto del año pasado, 99 profesionales de la información siguen en las cárceles de China continental y once en Hong Kong”. “Que no haya nuevos encarcelamientos en 2022 no es tanto un signo de mejora de la situación como el resultado de una represión implacable, de una censura cada vez más férrea y de una vigilancia extrema”, ha argumentado.