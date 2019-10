RTVE apela al Gobierno ante el riesgo de no retransmitir los Juegos de Tokio por la falta de presupuestos

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha reconocido el riesgo de que la Corporación, por primera vez en su historia, no pueda retransmitir unos Juegos Olímpicos, concretamente los de Tokyo 2020, por lo que ha pedido colaboración al Gobierno para garantizar el presupuesto necesario ya que sus cuentas actualmente en vigor, las prorrogadas aprobadas en 2018, no tienen una partida específica para este fin.

“El presupuesto actual de RTVE es el de 2018, que ha quedado prorrogado y no contempla recursos para hacer frente a los costes necesarios para retransmitir los Juegos Olímpicos”, explica Mateo en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP Macarena Montesinos.

La representante popular interroga a la dirigente de RTVE sobre las intenciones de la Corporación de emitir este evento deportivo y las iniciativas que ha llevado a cabo para lograrlo. En este sentido, Mateo reconoce que la difusión de los Juegos es “prioritario” para la cadena pública y que se están “poniendo todos los esfuerzos necesarios’ para que esta situación llegue a buen puerto”.

Negociación a varias bandas

Así, ha explicado que están negociando “de manera intensa y sin descanso” con los propietarios de los derechos “en la confianza de encontrar un resultado satisfactorio para todos”.

En este proyecto, según indica, han participado en algún momento la dirección de RTVE, la dirección de Deportes y de Teledeporte, además de ella misma. También el Comité de Dirección, el Área Digital, los Servicios Jurídicos o la Dirección Económica han participado también en este proceso. “En la actualidad, se ha estado informando al Consejo Asesor de Contenidos”, puntualiza Mateo.

En su respuesta, recogida por Europa Press, la administradora provisional única de RTVE reconoce que ha recurrido al Gobierno en busca de colaboración para lograr esta retransmisión. En concreto, ha contactado con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y su homólogo de Cultura y Deporte, José Guirao.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido también una carta de la Corporación en la que se expresa “la importancia y la relevancia que tienen los Juegos Olímpicos para los españoles y para todos los ciudadanos que viven en el país”.

Entre 50 y 60 millones adicionales

“En esa carta le he expuesto al presidente que, si no ofrecemos por la televisión pública los Juegos de Tokio sería la primera vez en la historia que RTVE no retransmitiera esta importante cita deportiva”, señala Mateo. Tal y como explica en el texto, la responsable de la Corporación está a la espera de una respuesta de la Moncloa.

Esta situación ya había sido denunciada hace unos meses por la Corporación a El País. En declaraciones a ese diario, un directivo de RTVE reconocía que eran necesarios unos presupuestos con “entre 50 y 60 millones adicionales para poder comprar los Juegos Olímpicos”.

Este mismo testimonio aseguró que todas las cadenas públicas de la UE, salvo las de Bélgica y España, habían adquirido ya los derechos a Discovery Communications y reclamó una negociación con el Ejecutivo para una “subvención extraordinaria” que solucionase esta situación.