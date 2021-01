El Rubius insinúa que se irá a Andorra: "Sé que habrá gente que me critique"

“Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí [en España]. Sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber”, ha afirmado. Doblas, de 30 años, reside actualmente en Madrid.

Rubén Doblas, más conocido como El Rubius , seguirá la estela de otros populares youtubers y streamers y ha insinuado que trasladará su residencia a Andorra, aunque sin mencionar expresamente el Principado. Lo ha sugerido él mismo en uno de sus directos, en el que ha contado que se irá con su pareja “a una casa muy bonita. Una casa en las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio, ¿sabéis por qué? Mi madre se ha ido a Noruega con mi hermana. Aquí, mis amigos se han ido casi todos de Madrid y bueno, Alexby ya sabéis a dónde va, así que...”

Según un artículo de Business Insider publicado en septiembre de 2020, El Rubius gana al año 4,3 millones de euros.

Son muchas las estrellas de YouTube y plataformas similares que han elegido Andorra, país con menor carga fiscal. Entre ellos están los populares TheGrefg, Willyrex, Vegetta777 o Alexby.

La decisión de El Rubius, que solo en YouTube cuenta con 39 millones y medio de suscriptores, contrasta con el reciente alegato del comunicador Ibai Llanos sobre pagar impuestos.

“Si esto que dijera es mentira estaría ya en Andorra. Me da igual lo que me quitan porque sigue viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero”, aseguró.