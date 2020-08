Cayetana Álvarez de Toledo, tras su cese: "Puede que hagan un PP más homogéneo, pero no más grande ni más fuerte"

“El señor Casado me pidió que viniera hoy a Madrid y hoy me ha comunicado la decisión. La lamento profundamente porque la considero perjudicial para el partido y para España. Siento mucho mi destitución” “Aún no he tomado una decisión sobre mi futuro; voy a pasar unos días con mis hijas y no puedo decir más”.

“Me hubiera gustado que todos tuvieran el máximo protagonismo posible, eso procuré, sin atender a sus procedencias, amistades, lealtades, algo que es tan habitual en política. A todos les quiero transmitir mi gratitud por su apoyo y lealtad”.

“Me llevo el recuerdo del empeño común que pusimos para que se reabriera el parlamento y la felicidad del objetivo cumplido”.

“Yo puedo dar los argumentos del señor Casado en nuestra conversación. Sus causas me parecen desdichadas y no las comparto. La entrevista que concedí a El País suponía un ataque a su autoridad, pero a lo largo de los últimos meses el señor Casado considera que mi visión de la libertad es incompatible con su autoridad”.

“Su decisión me parece la culminación de que Cayetana va por libre o es un verso suelo. ¿Suelto de qué? En la política española infravaloramos la libertad del pensamiento crítico. La discrepancia no es sinónimo de deslealtad y el pensamiento propio no es un ataque a la lealtad”.

“He dicho cosas heterodoxas, que no gustaron a gente incluso del PP, que así lo han dicho, pero jamás en contra del señor Casado ni del centroderecha español. Estoy convencido que Casado necesita personas con criterio propio. Ese “verso suelto” parece una visión propia de una camarilla o una secta sin criterio propio. Bajo esa visión solo prosperan personas que repiten las premisas de los responsables”.

“No creo en los colectivos homogéneos ni siquiera en los partidos políticos. Yo defendí la libertad de voto y eso se consideró una amenaza a la cohesión. Creo que esas limitaciones dificultan el proceso de ensanchar las bases. Puede que hagan un partido más homogéneo, pero no más grande ni más fuerte”.

“Ningún portavoz ha tenido menos autonomía que yo desde que yo recuerde, pero jamás me han interesado las pugnas de poder”.

“Se verá mi salida como una apuesta por la moderación frente a la radicalidad”. ¿Es radical hace oposición firme al Gobierno más radical y ultra de la democracia?”.

“Otro motivo que esgrimió el señor Casado es que en septiembre comenzaba otra etapa y le preocupaba mi postura ante los presupuestos y la negociación de la Justicia”.

“Pablo Casado rechaza tajantemente mi insistencia en un Gobierno de concentración constitucionalista. Yo planteé que el PP ofreciese ese acuerdo al señor Sánchez para evitar otro con Podemos y ERC, pero él prefería una coalición radical con fuerzas disolventes. Su podemización fue la primera causa, pero su deriva no puede impedir que el PP cumpla con su obligación, exigir la ruptura del PSOE con Podemos”.

“El último punto de mi discrepancias con Casado es que a él no le interesa la batalla cultural, no le parece políticamente relevante; para mí sí lo es y por eso he batallado contra el feminismo radical, la defensa de la utilización de la Guerra Civil y de ahí mi enfrentamiento con Pablo Iglesias que llevó a la presidenta de retirar unas palabras mías, algo que yo buscaré la forma de sufragar el recurso ante el Constitucional ya que el PP no quiere hacerlo”.

“Hay quien quiere reeditar victorias pasadas con formulas antiguas y ahí no hay futuro de una mayoría social; España ha cambiado y requiere una respuesta nueva. Hay un nuevo eje político-moral a la derecha y a la izquierda del PP”.