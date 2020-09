Arrimadas traslada a Sánchez su voluntad "firme y real" de negociar unos presupuestos "moderados y sensatos"

Los Presupuestos han centrado buena parte de las dos horas de debate y de las preguntas de los periodistas. Arrimadas los ha definido como “los más importantes de la democracia”, por lo que ha trasladado su “voluntad de negociar unos PGE sensatos, moderados, que no tengan ideologías contrarias a lo que necesita este país y que no acaben repartiéndoselos entre Rufián, Otegi e Iglesias”. Además, ha reconocido haber visto “predisposición a negociar las cuentas con Ciudadanos” por parte del presidente.

“El Gobierno nos ha dado muchos motivos para ser críticos, pero se juzgará a todos lo que hemos hecho durante la pandemia; al Gobierno y a la oposición y yo les puedo asegurar que dormiremos con la conciencia tranquila”, ha comentado la presidenta de Ciudadanos al defender la necesidad de “una tregua política por España para superar la segunda ola. Se lo he pedido al Gobierno y al resto de fuerzas”.

“Nosotros ya estamos en esta tregua y nos es difícil debatir con este Gobierno, pero qué español no ha hecho cosas difíciles en este tiempo. Ha habido familiares sorteando cuál iba al velatorio o familias encerradas con niños en pisos sin terraza ni balcón... Cómo no vamos a hacer cosas extraordinarias ahora. Yo intenté que no se formara este Gobierno, pero la vía constitucionalista no se produjo, así que ahora es momento de ser constructivos y de ayudar a superar estos problemas”, ha proseguido.