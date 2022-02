Rufián aclara qué quiso decir con su comentario en el Congreso sobre Albert Rivera

“La verdad, la dura verdad, y a los hechos me remito, es que esta reforma, y es durísimo de decir, pero es exactamente la reforma laboral que hubiera negociado, firmado y votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente. Es tan duro como esto”.

Así de rotundo se mostró Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, con el contenido de la reforma laboral que el Gobierno sacó adelante a duras penas y gracias a un fallo de un diputado del PP.

Lo hizo en una intervención muy dura, en la que se mostró crítico con la falta de intención negociadora del Ejecutivo, al que acusó de plantearles “un trágala”.

En una entrevista publicada este domingo por InfoLibre, Rufián insiste en que él no es diputado “para sellar lo que me pongan”. “No soy un notario”, agrega el parlamentario, quien critica que el Gobierno sustentase la reforma laboral “en dos mercenarios”, en referencia a los diputados de UPN, que prometieron votar sí y acabaron votando no.

“Nosotros planteamos una serie de condiciones y no eran maximalistas. Lo que se nos dijo, sobre todo desde una parte del Gobierno, es que no se podían mover. Nos negamos a comprar ese relato de lo menos malo. Si tú tienes los números en el Congreso para mejorar la vida de la gente, tienes que mejorarla”, asegura Rufián.

El portavoz republicano considera “injusto” que se trata de “trasladar la responsabilidad” de que la reforma laboral pendiera de un hilo a quienes querían “mejorar la ley”. “La mejor manera de que no vuelva la reforma laboral del PP es no presentar una reforma que le gusta al PP, que se llegó a plantear la abstención. No lo digo yo, lo dijo Almeida”.

Aunque reconoce que la actual reforma genera avances laborales, critica que haya cuestiones que no se hayan abordado, como la indemnización por despido, un asunto que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha negado que estuviera en la negociación.

Precisamente sobre Díaz, Rufián ha aclarado la frase que dijo sobre Albert Rivera, afirmando que en ningún momento quiso equiparar al expresidente de Ciudadanos con la ministra.

“Lo que dije es que esta reforma laboral se parece mucho a la reforma laboral que pactaron Albert Rivera y Pedro Sánchez. Es complicado de contrarrestar porque Ciudadanos ha votado esta reforma”, explica.

Según Rufián, “la única pátina de izquierdas” que tiene la reforma laboral “es la de Más País y Compromís, aunque hay que entender que Mónica García y Mónica Oltra forman parte del espacio político que quiere conformar Yolanda Díaz”. “Pero querer vender que porque Compromís y Más País estén en esto es una reforma laboral de izquierdas cuando la ha votado Ciudadanos y la ha jaleado quien la ha jaleado…”, añade.