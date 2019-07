Gabriel Rufián atribuye a Unamuno una cita que nunca dijo: esta es la historia

Gabriel Rufián ha sido el encargado de inaugurar la segunda sesión de investidura este martes en la que Pedro Sánchez busca salir presidente del Gobierno.

El representante de Esquerra Republicana de Cataluña ha empezado su intervención acordándose de una de las citas más populares que se le atribuye a Miguel de Unamuno.

“Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España”, ha sentenciado con un tono de voz contundente.

Estas palabras, según Rufián, fueron pronunciadas por Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 delante de militar Millán Astray.

Desde un primer momento en Twitter se ha creado un debate sobre si el intelectual vasco afirmó realmente esta frase o no.

¿Fueron verdad o se ha magnificado todo con el paso del tiempo?